***SODSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2022 14:07
***SODSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SODSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emine Hale Kosif tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057966
BIST
14:053.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,97
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
14:0518,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0467
|Açılış
|: 18,2080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1601
En Düşük
18,0790
14:0518,0469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0208
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
14:051.017,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.017,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler14:05
|BFREN
|1.437,40
|8.887.444
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|30.814.045
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.826.790
|% 9,96
|
|METRO
|1,27
|60.037.533
|% 9,48
|
|SNPAM
|13,17
|1.681.085
|% 8,84
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|YGYO
|1,04
|36.789.687
|% -6,31
|
|SERVE
|33,20
|147.113
|% -5,14
|
|AKFGY
|3,27
|226.765.867
|% -4,11
|
|KRTEK
|22,00
|25.231.780
|% -4,10
|
|THYAO
|70,15
|7.643.267.483
|% 3,47
|
|YKBNK
|6,17
|2.479.354.385
|% -1,75
|
|AKBNK
|11,32
|2.237.856.312
|% -1,39
|
|ISCTR
|8,24
|2.220.121.843
|% 0,49
|
|GARAN
|23,74
|1.948.142.338
|% 2,86
|
|YKBNK
|6,17
|2.479.354.385
|% -1,75
|
|EKGYO
|3,95
|1.391.448.476
|% -0,50
|
|ALBRK
|2,35
|642.572.347
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,24
|2.220.121.843
|% 0,49
|
|AKBNK
|11,32
|2.237.856.312
|% -1,39
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1492
|18,1563
|% 0,26
|
|Euro
|18,0403
|18,0469
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3129
|21,4198
|% -0,25
|
|Frank
|18,7546
|18,8676
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8134
|4,8375
|% 0,10
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-4,14
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|6.801
|6.903
|-15,00
|
|Tam
|6.827
|6.876
|-40,00
|
|Yarım
|3.327
|3.362
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,93
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:20SANFM
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 16.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 390 adet işlem
-
14:19YGYO
Yüzde -7.21 oranında düşüşle 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 052, 632 adet işlem
-
14:18GLYHO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 351, 339 adet işlem
-
14:17MERCN
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 18.04 lira fiyatla işlem gören hissede 947, 254 adet işlem
-
14:16XU100
Endeks 3, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 41, 128.00 milyon TL de