***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2022Tescil Tarihi30.03.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10550AçıklamalarŞirketimiz 2022 yılı hesap dönemi için 24.03.2022 tarihinde Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 30.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 01.04.2021 tarihli 10550 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015779BIST