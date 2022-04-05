***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2022 11:19
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2022
Tescil Tarihi
30.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10550
Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılı hesap dönemi için 24.03.2022 tarihinde Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 30.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 01.04.2021 tarihli 10550 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015779
BIST
13:092.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 22,10
|Açılış
|: 2.317
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|Önceki Kapanış
|: 2.311
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2.335
En Düşük
2.313
13:0914,7209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
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14,7221
En Düşük
14,6627
13:0916,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0363
|Açılış
|: 16,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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16,1748
En Düşük
16,1032
13:09913,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,88
|Açılış
|: 913,43
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|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler13:07
|ULUSE
|150,70
|14.729.452
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.483.455
|% 9,99
|
|OSMEN
|26,70
|12.199.159
|% 9,43
|
|AKMGY
|54,75
|8.059.920
|% 8,31
|
|IDEAS
|22,74
|30.638.244
|% 8,08
|
|LIDER
|19,21
|544.896.626
|% -6,29
|
|GMTAS
|2,99
|3.714.092
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,38
|2.777.757
|% -4,80
|
|CEOEM
|12,68
|23.374.096
|% -3,87
|
|ENSRI
|16,13
|35.050.698
|% -3,82
|
|THYAO
|34,86
|2.583.247.890
|% 4,18
|
|KRDMD
|15,90
|1.976.444.804
|% 0,32
|
|ASELS
|26,06
|1.948.463.494
|% 2,84
|
|SISE
|16,71
|1.766.961.816
|% 2,70
|
|GARAN
|12,57
|1.753.583.078
|% -0,48
|
|ODAS
|1,91
|619.068.305
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|604.530.707
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|843.273.888
|% 0,71
|
|KARSN
|5,82
|859.838.371
|% 2,83
|
|AKBNK
|7,79
|1.149.204.594
|% 0,91
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7162
|14,7185
|% 0,27
|
|Euro
|16,1441
|16,1533
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,2794
|19,3761
|% 0,40
|
|Frank
|15,8444
|15,9399
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9118
|3,9314
|% 0,24
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-3,42
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|Altın Gr.
|913
|913
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|16,00
|
|Tam
|6.023
|6.173
|15,48
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|7,48
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,85
|