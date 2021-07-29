***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 2.705.038 -1.460.287 5.077.255 7.967.646 11.443.762 31.733.414 31.733.414Transferler11.443.762 -11.443.762 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-327.763 4.581.872 4.254.109 4.254.109Dönem Karı (Zararı)4.581.872 4.581.872 4.581.872Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-327.763 -327.763 -327.763Sermaye Arttırımı9.000.000 -2.705.038Sermaye Azaltımı-6.294.962Kar Payları847.139 -10.636.863 -9.789.724 -9.789.724Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 0 -1.788.050 5.924.394 2.479.583 4.581.872 26.197.799 26.197.799Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 0 -2.307.104 5.924.394 2.479.583 10.139.780 31.236.653 31.236.653Transferler10.139.780 -10.139.780Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.969 9.965.998 10.008.967 10.008.967Dönem Karı (Zararı)9.965.998 9.965.998 9.965.998Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.969 42.969 42.969Kar Payları1.334.455 -10.139.780 -8.805.325 -8.805.325Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 0 -2.264.135 2.479.583 9.965.998 32.440.295 32.440.295Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.934.719 5.814.017Dönem Karı (Zararı)9.965.998 4.581.872Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.965.998 4.581.872Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.833.996 4.426.044Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 781.820 835.697Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.379.681 2.088.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 637.305 474.699Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler742.376 1.613.356Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-580.511 -130.017Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-596.442 -436.567Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15.931 306.550Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 3.283.612 1.668.985Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-30.606 -36.676Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-30.606 -36.676İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.303.457 -1.907.129Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.556.874 -339.021İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.556.874 -339.021Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-159.215 -141.631İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-159.215 -141.631Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler30.851 -666.969Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-73.201 -104.517Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler322.511 -464.175İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)322.511 -464.175Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 177.170 174.454Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.967.118 -658.324İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.967.118 -658.324Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.253 420.146İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-82.834 -127.092Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-82.834 -127.092Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.496.537 7.100.787Alınan Faiz596.442 436.567Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -190.898 -191.640Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -1.967.362 -1.531.697YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.488.324 -511.427Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.678 38.278Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.678 38.278Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.529.002 -549.705Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.529.002 -496.033Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -53.672FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.981.550 -2.846.776Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-137.688 -92.796Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-137.688 -92.796Ödenen Temettüler4 -15.843.862 -2.447.430Ödenen Faiz0 -306.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.535.155 2.455.814NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.535.155 2.455.814DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.920.882 22.440.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.385.727 24.896.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 22.385.727 29.920.882Ticari Alacaklar3.292.548 1.735.674İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.292.548 1.735.674Stoklar7 4.928.954 4.959.805Peşin Ödenmiş Giderler525.965 452.764İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 339.913 334.219İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 186.052 118.545Diğer Dönen Varlıklar92.274 9.346İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar92.274 9.346ARA TOPLAM31.225.468 37.078.471TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.225.468 37.078.471DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 94Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar0 94Diğer Alacaklar706.365 547.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 706.365 547.150Maddi Duran Varlıklar9 10.931.212 10.055.543Arazi ve Arsalar17.255 17.255Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.832.511 1.952.965Binalar3.783.651 3.919.835Tesis, Makine ve Cihazlar2.847.141 1.927.144Taşıtlar1.907.162 1.745.611Mobilya ve Demirbaşlar328.561 306.367Özel Maliyetler80.121 89.366Yapılmakta Olan Yatırımlar122.421Maddi Olmayan Duran Varlıklar593.379 637.079Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 593.379 637.079Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.946.011 2.052.563TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.332.726 13.414.850TOPLAM VARLIKLAR45.558.194 50.493.321KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar91.623 308.901İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar91.623 308.901Kiralama İşlemlerinden Borçlar91.623 308.901Ticari Borçlar2.392.608 2.070.097İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 258.805 583.561İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.133.803 1.486.536Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.043.466 866.296Diğer Borçlar303.756 7.473.337İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 303.756 7.473.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.457 14.204İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.457 14.204Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 1.559.374 338.934Kısa Vadeli Karşılıklar48.832 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar48.832 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.260.456 1.684.004İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.260.456 1.684.004ARA TOPLAM6.719.572 12.755.773TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.719.572 12.755.773UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar41.237 8.171İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar41.237 8.171Kiralama İşlemlerinden Borçlar41.237 8.171Uzun Vadeli Karşılıklar12 6.357.090 6.492.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.357.090 5.964.392Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 528.332TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.398.327 6.500.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.117.899 19.256.668ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.440.295 31.236.653Ödenmiş Sermaye14 15.000.000 15.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.264.135 -2.307.104Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.264.135 -2.307.104Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.264.135 -2.307.104Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.258.849 5.924.394Yasal Yedekler7.258.849 5.924.394Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.479.583 2.479.583Net Dönem Karı veya Zararı9.965.998 10.139.780TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.440.295 31.236.653TOPLAM KAYNAKLAR45.558.194 50.493.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 28.695.297 21.263.747Satışların Maliyeti15 -16.858.310 -14.767.055TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.836.987 6.496.692BRÜT KAR (ZARAR)11.836.987 6.496.692Genel Yönetim Giderleri16 -1.981.082 -2.015.035Pazarlama Giderleri16 -129.708 -118.492Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 4.453.107 2.817.557Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -957.508 -825.329ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.221.796 6.355.393Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler333.227 202.014FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.555.023 6.557.407Finansman Giderleri-305.413 -306.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.249.610 6.250.857Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.283.612 -1.668.985Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.187.802 -1.613.895Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -95.810 -55.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.965.998 4.581.872DÖNEM KARI (ZARARI)9.965.998 4.581.872Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.965.998 4.581.872Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar42.969 -327.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 42.969 -327.763Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.969 -327.763TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.008.967 4.254.109Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.008.967 4.254.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952723BIST