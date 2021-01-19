***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.01.2021 14:06
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul'un 19.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-229 sayılı yazısı ile Şirketimiz‘in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimiz‘in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz‘ce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903245
BIST
15:471.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 16,24
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:477,4461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0270
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:479,0334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:47439,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,07
|Açılış
|: 439,85
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,78
BIST En Aktif Hisseler15:47
|PSDTC
|41,14
|21.302.576
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.302.576
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.302.576
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.302.576
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.631.052
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,10
|2.464.194.223
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.511.071.827
|% 0,00
|
|THYAO
|13,48
|1.460.873.710
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,21
|1.306.063.005
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,77
|1.270.212.352
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.511.071.827
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|1.270.212.352
|% 5,01
|
|SISE
|8,10
|2.464.194.223
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,21
|1.306.063.005
|% -0,83
|
|PETKM
|5,18
|694.675.961
|% 0,78
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4419
|7,4461
|% -0,36
|
|Euro
|9,0260
|9,0334
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,1009
|10,1515
|% -0,30
|
|Frank
|8,3470
|8,3972
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9787
|1,9886
|% -0,46
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,48
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.908
|2.982
|-17,49
|
|Yarım
|1.406
|1.442
|-8,45
|
|Çeyrek
|705
|721
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|0,58
|
Seans Raporu
15:47
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-
15:57TUCLK
Yüzde 4.33 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 349, 454 adet işlem
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15:56BLCYT
Yüzde 4.93 oranında artışla 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 649 adet işlem
-
15:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, DOHOL, TAVHL
-
15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 37 artarak (% 1.04 ) 1, 396
-
15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, MERIT, KERVN, DGATE, TACTR, TGSAS, KRTEK, INTEM, AGYO, EPLAS