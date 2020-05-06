***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.05.2020 17:59
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nilhan Gülbahçe tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843096
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1070
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0927
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05390,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,83
|Açılış
|: 390,28
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.770.882
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.719.733
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|389.719
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|242.887
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.229.398
|% -9,94
|
|DEVA
|14,65
|55.011.025
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,41
|339.041.520
|% -8,55
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|MAALT
|75,50
|24.981.521
|% -7,98
|
|KRDMD
|2,48
|944.353.190
|% 9,73
|
|GARAN
|8,09
|661.695.638
|% -0,61
|
|TSPOR
|5,29
|573.264.992
|% -7,68
|
|GUSGR
|3,19
|539.030.594
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,41
|520.276.684
|% 4,11
|
|KRDMD
|2,48
|944.353.190
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|539.030.594
|% 7,41
|
|KARSN
|1,85
|311.704.849
|% 6,94
|
|GSRAY
|2,58
|382.992.377
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,11
|269.258.139
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8635
|8,9080
|% 0,98
|
|Frank
|7,3447
|7,3890
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9087
|1,9183
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-17,43
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.548
|8,00
|
|Tam
|2.569
|2.615
|12,30
|
|Yarım
|1.254
|1.278
|6,00
|
|Çeyrek
|625
|639
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|-1,21
|