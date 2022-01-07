***TAMFA* *NRBNK* *HALKB* *ZKBVK* *TEBNK* *QNBFB* *SEKFA* *DNFIN* *DENFA* *YKBNK* *INFO* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***TAMFA******NRBNK******HALKB******ZKBVK******TEBNK******QNBFB******SEKFA******DNFIN******DENFA******YKBNK******INFO******YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HALKB, TAMFA, QNBFB, TEBNK, INFO, ZKBVK, YFMEN, DNFIN, DENFA, NRBNK, SEKFA, YKBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL32233 569.000.000 07.01.2022 11.03.2022 11.01.2022- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF22236 17.600.000 07.01.2022 24.02.2022 11.01.2022- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK32230 210.800.000 07.01.2022 25.03.2022 11.01.2022- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBK32214 458.609.415 07.01.2022 04.03.2022 11.01.2022- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM32249 50.000.000 07.01.2022 14.03.2022 11.01.2022- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK42228 600.000.000 07.01.2022 15.04.2022 11.01.2022- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFM32219 50.650.000 07.01.2022 11.03.2022 11.01.2022- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK32269 100.000.000 06.01.2022 02.03.2022 11.01.2022- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK22256 100.000.000 06.01.2022 25.02.2022 11.01.2022- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL32241 100.000.000 07.01.2022 08.03.2022 11.01.2022- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH32251 24.951.700 07.01.2022 09.03.2022 11.01.2022- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32252 580.400.000 07.01.2022 11.03.2022 11.01.2022İlgili Şirketler [HALKB, TAMFA, QNBFB, TEBNK, INFO, ZKBVK, YFMEN, DNFIN, DENFA, NRBNK, SEKFA, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990061BIST