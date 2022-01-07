Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAMFA* *NRBNK* *HALKB* *ZKBVK* *TEBNK* *QNBFB* *SEKFA* *DNFIN* *DENFA* *YKBNK* *INFO* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

07.01.2022 17:41
***TAMFA* *NRBNK* *HALKB* *ZKBVK* *TEBNK* *QNBFB* *SEKFA* *DNFIN* *DENFA* *YKBNK* *INFO* *YFMEN*** BORSA İSTAN


***TAMFA******NRBNK******HALKB******ZKBVK******TEBNK******QNBFB******SEKFA******DNFIN******DENFA******YKBNK******INFO******YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, TAMFA, QNBFB, TEBNK, INFO, ZKBVK, YFMEN, DNFIN, DENFA, NRBNK, SEKFA, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL32233 569.000.000 07.01.2022 11.03.2022 11.01.2022
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF22236 17.600.000 07.01.2022 24.02.2022 11.01.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK32230 210.800.000 07.01.2022 25.03.2022 11.01.2022
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBK32214 458.609.415 07.01.2022 04.03.2022 11.01.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM32249 50.000.000 07.01.2022 14.03.2022 11.01.2022
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK42228 600.000.000 07.01.2022 15.04.2022 11.01.2022
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFM32219 50.650.000 07.01.2022 11.03.2022 11.01.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK32269 100.000.000 06.01.2022 02.03.2022 11.01.2022
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK22256 100.000.000 06.01.2022 25.02.2022 11.01.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL32241 100.000.000 07.01.2022 08.03.2022 11.01.2022
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH32251 24.951.700 07.01.2022 09.03.2022 11.01.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32252 580.400.000 07.01.2022 11.03.2022 11.01.2022


İlgili Şirketler [HALKB, TAMFA, QNBFB, TEBNK, INFO, ZKBVK, YFMEN, DNFIN, DENFA, NRBNK, SEKFA, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990061


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:422.024
Değişim :  0,84% |  16,81
Açılış :  2.020  
Önceki Kapanış :  2.008  
En Yüksek
2.032 En Düşük
1.994
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 51,20 1.937.459 % 9,97  
ERBOS 123,70 135.005.102 % 9,96  
GEDZA 18,22 29.498.447 % 9,96  
OSMEN 29,18 10.155.857 % 9,95  
HUBVC 11,07 113.191.140 % 9,93  
daha fazla
17:39 Alış Satış %  
Dolar 13,8249 13,8389 % -0,02  
Euro 15,6736 15,6971 % 0,34  
Sterlin 18,6130 18,7063 % -0,01  
Frank 14,8783 14,9679 % -0,23  
Riyal 3,6570 3,6753 % -0,22  
daha fazla
17:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 1,59  
Altın Gr. 797 797 3,16  
Cumhuriyet 5.320 5.401 65,00  
Tam 5.298 5.436 69,77  
Yarım 2.561 2.630 33,75  
Çeyrek 1.283 1.314 15,73  
Gümüş.Ons 22,15 22,17 -0,03  
Gümüş Gr. 9,86 9,88 0,02  
B. Petrol 82,19 82,19 0,20  
Seans Raporu 17:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru