***TAMFA* *NRBNK* *HALKB* *ZKBVK* *TEBNK* *QNBFB* *SEKFA* *DNFIN* *DENFA* *YKBNK* *INFO* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira
07.01.2022 17:41
***TAMFA******NRBNK******HALKB******ZKBVK******TEBNK******QNBFB******SEKFA******DNFIN******DENFA******YKBNK******INFO******YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB, TAMFA, QNBFB, TEBNK, INFO, ZKBVK, YFMEN, DNFIN, DENFA, NRBNK, SEKFA, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL32233 569.000.000 07.01.2022 11.03.2022 11.01.2022
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF22236 17.600.000 07.01.2022 24.02.2022 11.01.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK32230 210.800.000 07.01.2022 25.03.2022 11.01.2022
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBK32214 458.609.415 07.01.2022 04.03.2022 11.01.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM32249 50.000.000 07.01.2022 14.03.2022 11.01.2022
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK42228 600.000.000 07.01.2022 15.04.2022 11.01.2022
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFM32219 50.650.000 07.01.2022 11.03.2022 11.01.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK32269 100.000.000 06.01.2022 02.03.2022 11.01.2022
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK22256 100.000.000 06.01.2022 25.02.2022 11.01.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL32241 100.000.000 07.01.2022 08.03.2022 11.01.2022
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH32251 24.951.700 07.01.2022 09.03.2022 11.01.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32252 580.400.000 07.01.2022 11.03.2022 11.01.2022
İlgili Şirketler [HALKB, TAMFA, QNBFB, TEBNK, INFO, ZKBVK, YFMEN, DNFIN, DENFA, NRBNK, SEKFA, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990061
BIST