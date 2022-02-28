***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe İstem Başar'ın 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılacak olması nedeniyle boşalacak İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Tülay Demir'in atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005392BIST