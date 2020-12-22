***TBORG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2020 10:03
***TBORG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TBORG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894173
BIST
12:531.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 18,68
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.405
En Düşük
1.392
12:537,6349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6308
12:539,3274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0239
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3203
12:53459,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,37
|Açılış
|: 459,54
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,95
BIST En Aktif Hisseler12:53
|CLEBI
|143,00
|93.359.267
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|122.089.717
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.477.944
|% 10,00
|
|PKENT
|989,50
|517.509
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,62
|166.779
|% 9,98
|
|CASA
|111,60
|120.751
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|78.927
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,78
|131.535
|% -8,72
|
|RAYSG
|16,49
|18.972.142
|% -8,49
|
|HLGYO
|4,21
|326.179.988
|% -8,48
|
|GARAN
|9,92
|913.093.758
|% 1,54
|
|THYAO
|12,57
|906.497.113
|% 2,86
|
|ODAS
|4,10
|604.032.896
|% -0,24
|
|TSKB
|1,87
|518.609.468
|% -1,58
|
|PETKM
|4,85
|495.443.271
|% 2,32
|
|TSKB
|1,87
|518.609.468
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,14
|324.451.686
|% 1,42
|
|ODAS
|4,10
|604.032.896
|% -0,24
|
|ALBRK
|2,08
|233.086.490
|% 1,46
|
|PETKM
|4,85
|495.443.271
|% 2,32
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6302
|7,6349
|% -0,08
|
|Euro
|9,3190
|9,3274
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,2318
|10,2831
|% -0,14
|
|Frank
|8,5749
|8,6265
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0295
|2,0397
|% -0,04
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|-4,09
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.093
|-35,00
|
|Tam
|3.033
|3.109
|-36,63
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|-17,72
|
|Çeyrek
|735
|752
|-8,86
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,22
|50,22
|-0,69
|