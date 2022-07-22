***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.07.2022 18:17
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.07.2022
Tescil Tarihi
22.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.07.2022 - 10623
Açıklamalar
Şirketimizin 6 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesaplarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu 22 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiş olup 10623 numaralı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047431
BIST
18:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
18:0517,7593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0495
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
18:0518,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
18:05987,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,41
|Açılış
|: 986,93
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|46.382.585
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|79.618.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.264.352
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.156.822
|% -5,98
|
|KERVT
|7,01
|128.266.949
|% -5,78
|
|ORCAY
|17,58
|139.172.241
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.043.067
|% -3,00
|
|SISE
|20,94
|2.085.863.521
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.419.138
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.296.443.517
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.691.075
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.419.138
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.240
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|895.871.992
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|485.704.585
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7430
|17,7593
|% 0,28
|
|Euro
|18,1459
|18,1664
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2835
|21,3902
|% 0,37
|
|Frank
|18,3784
|18,4891
|% 0,66
|
|Riyal
|4,7065
|4,7301
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|988
|988
|9,29
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.642
|6.725
|-37,00
|
|Yarım
|3.236
|3.291
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.645
|-9,00
|