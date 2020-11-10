***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
10.11.2020 12:45
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.07.2020-30.09.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Maddi Hata
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Gelir Tablosu bölümünde sehven 01.07.2020-30.09.2020 bölümüne 01.01.2019-30.09.2019 tutarlarının girilmesi ve 01.01.2019-30.09.2019 bölümüne ise yine sehven 01.07.2020-30.09.2020 tutarlarının girilmesi nedeniyle konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu güncellenecektir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887738
BIST
16:511.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.244
En Düşük
1.219
16:518,2178
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1653
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:519,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1925
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:51495,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 12,01
|Açılış
|: 495,02
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:51
|ALCAR
|154,00
|43.696.433
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.264.825
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.947.642
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.078.391
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,51
|5.074.241.669
|% 7,77
|
|GARAN
|7,69
|3.086.334.389
|% 2,81
|
|TCELL
|15,39
|1.659.692.813
|% -5,93
|
|PGSUS
|53,05
|1.561.109.846
|% 9,20
|
|TUPRS
|84,50
|1.109.963.706
|% 2,67
|
|THYAO
|11,51
|5.074.241.669
|% 7,77
|
|YKBNK
|2,53
|1.026.701.606
|% 2,43
|
|GARAN
|7,69
|3.086.334.389
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,87
|560.153.194
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,62
|931.408.524
|% 4,02
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2082
|8,2178
|% 2,05
|
|Euro
|9,6947
|9,7078
|% 2,02
|
|Sterlin
|10,8240
|10,8783
|% 2,46
|
|Frank
|8,9137
|8,9674
|% 1,56
|
|Riyal
|2,1805
|2,1915
|% 1,85
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|10,96
|
|Altın Gr.
|495
|495
|12,24
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|24,00
|
|Tam
|3.278
|3.363
|17,41
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,42
|
|Çeyrek
|795
|813
|4,21
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,12
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|0,44
|