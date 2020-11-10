***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.07.2020-30.09.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKonsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniMaddi HataDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalarGelir Tablosu bölümünde sehven 01.07.2020-30.09.2020 bölümüne 01.01.2019-30.09.2019 tutarlarının girilmesi ve 01.01.2019-30.09.2019 bölümüne ise yine sehven 01.07.2020-30.09.2020 tutarlarının girilmesi nedeniyle konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu güncellenecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887738BIST