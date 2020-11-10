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***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

10.11.2020 12:45
GÜNCEL HABERLER



***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.07.2020-30.09.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Maddi Hata
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

                Gelir Tablosu bölümünde sehven  01.07.2020-30.09.2020 bölümüne 01.01.2019-30.09.2019 tutarlarının girilmesi ve 01.01.2019-30.09.2019 bölümüne ise yine sehven 01.07.2020-30.09.2020 tutarlarının girilmesi nedeniyle konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu güncellenecektir.
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887738


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SEKUR 11,00 3.264.825 % 10,00  
DIRIT 3,63 1.944.838 % 10,00  
TKURU 323,60 12.947.642 % 9,99  
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Frank 8,9137 8,9674 % 1,56  
Riyal 2,1805 2,1915 % 1,85  
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16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.877 10,96  
Altın Gr. 495 495 12,24  
Cumhuriyet 3.293 3.343 24,00  
Tam 3.278 3.363 17,41  
Yarım 1.585 1.627 8,42  
Çeyrek 795 813 4,21  
Gümüş.Ons 24,22 24,26 0,07  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,12  
B. Petrol 42,84 42,84 0,44  
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