***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.10.2021 16:47
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Olağanüstü Genel Kurul Sonucuna İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.09.2021
Genel Kurul Tarihi 06.10.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 6 Ekim 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda
Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Metin Zavaro ve Tülin Karabük'ün 3 yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TBORG 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 TBORG 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 6 Ekim 2021 tarihinde yapılmış olup ilgili dokümanlar ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967509
BIST