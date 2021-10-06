Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.10.2021 16:47



***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağanüstü Genel Kurul Sonucuna İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.09.2021
Genel Kurul Tarihi 06.10.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 6 Ekim 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda
Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Metin Zavaro ve Tülin Karabük'ün 3 yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TBORG 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 TBORG 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 6 Ekim 2021 tarihinde yapılmış olup ilgili dokümanlar ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967509


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:151.376
Değişim :  -1,15% |  -16,07
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.392 En Düşük
1.372
BIST En Aktif Hisseler17:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUGYO 12,43 17.638.168 % 10,00  
DOBUR 26,40 3.776.373 % 10,00  
KERVN 0,88 3.823.852 % 10,00  
MERIT 15,84 528.850 % 10,00  
KTSKR 39,94 291.397.775 % 9,97  
daha fazla
17:15 Alış Satış %  
Dolar 8,8865 8,8899 % 0,24  
Euro 10,2654 10,2695 % -0,23  
Sterlin 12,0337 12,0941 % -0,08  
Frank 9,5401 9,5976 % 0,29  
Riyal 2,3641 2,3759 % 0,32  
daha fazla
17:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 0,17  
Altın Gr. 503 503 1,08  
Cumhuriyet 3.330 3.381 26,00  
Tam 3.314 3.397 24,71  
Yarım 1.602 1.643 11,95  
Çeyrek 803 822 5,98  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,23  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,06  
B. Petrol 81,44 81,44 -1,12  
Seans Raporu 17:15
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru