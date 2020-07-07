***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.07.2020 16:06
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Teklifinin Genel Kurul'da Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 09.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TBORG, TRATBORG91A4 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TBORG, TRATBORG91A4 0 0
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususunda sunmuş olduğu teklif Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 322.508.253
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 91.511.669
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 551.991.000 303.554.507
4. Vergiler ( - ) -114.532.000 -32.647.245
5. Net Dönem Kârı 437.459.000 270.907.262
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -13.545.363 -13.545.363
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 423.913.637 257.361.899
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 423.913.637 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 150.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 424.063.637 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855957
BIST