***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Shlomo Graziani ve Benjamin Haim Rotenberg 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle istifa ederek görevlerinden ayrılmışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848179BIST