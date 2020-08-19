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***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.08.2020 19:16
GÜNCEL HABERLER



***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ARAN ERNEST OELSNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Üst Düzey Yönetici Hayır 0 Bağımsız Üye Değil - Aday Gösterme Komitesi
JOAV ASHER NACHSHON Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 23.10.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Üst Düzey Yönetici Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi
DAMLA TOLGA BİROL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.06.2012 İcrada Görevli CEO - Hayır 0 Bağımsız Üye Değil - -
TİMUR GÖKMERAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.01.2019 İcrada Görevli CFO - Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi
METİN ZAVARO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Üst Düzey Yönetici Evet 0 Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite-Aday Gösterme Komitesi
TÜLİN KARABÜK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Üst Düzey Yönetici Hayır 0 Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870116


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Gümüş Gr. 6,41 6,41 -0,15  
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