Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.11.2020 19:45
GÜNCEL HABERLER



***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2020
Karar Sayısı
2020/09
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                           SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
a)   30.09.2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin 09.11.2020 tarih ve 2020/09 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş, bağımsız incelemeden geçmemiş ara dönem özet konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem özet konsolide finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tablolarımızın konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin konsolide aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 
beyan ederiz.
 
 
                                                                                     
Metin Zavaro                                                   Tülin Karabük
Denetim Komitesi Başkanı                                Denetim Komitesi Üyesi
 
 
 
 
Timur Gökmeral                                   Evren Kılınçpınar                                 Ali İhsan Barut
Finans Başkan Yardımcısı                   Mali İşler Müdürü                                 Muhasebe Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887525


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.232
Değişim :  3,32% |  39,58
Açılış :  1.214  
Önceki Kapanış :  1.192  
En Yüksek
1.235 En Düşük
1.211
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,51 126.494.379 % 10,00  
MARTI 2,64 17.363.956 % 10,00  
ACSEL 18,37 20.275.981 % 10,00  
DOCO 337,70 155.286.032 % 10,00  
TAVHL 15,95 334.807.371 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1180 8,1217 % -4,67  
Euro 9,5929 9,6172 % -5,03  
Sterlin 10,6524 10,7058 % -4,65  
Frank 8,8801 8,9336 % -5,81  
Riyal 2,1613 2,1721 % -4,57  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.860 -92,97  
Altın Gr. 487 487 -47,66  
Cumhuriyet 3.270 3.319 -293,00  
Tam 3.260 3.346 -285,48  
Yarım 1.576 1.618 -138,09  
Çeyrek 790 809 -69,05  
Gümüş.Ons 23,67 23,72 -1,90  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,79  
B. Petrol 42,50 42,50 3,05  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru