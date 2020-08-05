***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 5 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde1) Mevcut Denetimden Sorumlu Komite'de yer almak üzere, komite başkanlığına Metin Zavaro'nun, komite üyeliğine Tülin Karabük'ün seçilmesine,2) Mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi'nde yer almak üzere, komite başkanlığına Metin Zavaro'nun, komite üyeliklerine Yoav Asher Nachshon'un ve Mali İşler Müdürü Evren Kılınçpınar'ın seçilmesine,3) Mevcut Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde yer almak üzere, komite başkanlığına Tülin Karabük'ün, komite üyeliklerine Yoav Asher Nachshon'un ve Finans Başkan Yardımcısı Timur Gökmeral'in seçilmesine,4) Yeni kurulacak Aday Gösterme Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına komite başkanlığına Metin Zavaro'nun, komite üyeliklerine Aran Ernest Oelsner'in ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Ayşe Güvenç'in seçilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865479BIST