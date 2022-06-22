***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10/06/2022 tarih ve 305.04-22587 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy NAR SERBEST FON izahnamesinin "2.3, bölümü değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038704BIST