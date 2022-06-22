***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.06.2022 15:58
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10/06/2022 tarih ve 305.04-22587 sayılı izin doğrultusunda Tacirler Portföy NAR SERBEST FON izahnamesinin "2.3, bölümü değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038704
BIST
15:552.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,71
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:5517,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:5518,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0545
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:551.029,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,96
|Açılış
|: 1.029,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:52
|MAKIM
|12,87
|420.803.978
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.332.325
|% 9,95
|
|DOKTA
|30,70
|8.170.826
|% 8,25
|
|AKSGY
|2,81
|34.551.421
|% 8,08
|
|POLTK
|687,00
|14.472.920
|% 7,56
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|167,90
|102.811.649
|% -8,90
|
|ULUUN
|23,20
|74.438.182
|% -5,38
|
|THYAO
|51,55
|3.783.552.713
|% -0,67
|
|EREGL
|28,18
|1.462.881.299
|% -1,81
|
|SISE
|22,22
|1.282.939.693
|% -1,77
|
|FROTO
|311,20
|1.047.829.874
|% 2,81
|
|SASA
|45,50
|956.057.883
|% -0,39
|
|ODAS
|3,11
|556.196.709
|% -3,12
|
|YKBNK
|4,93
|835.631.767
|% -1,00
|
|KARSN
|7,54
|795.376.745
|% -2,46
|
|AKBNK
|9,18
|886.238.536
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,62
|243.850.072
|% -1,13
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3410
|17,3506
|% 0,07
|
|Euro
|18,2978
|18,3129
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,1913
|21,2976
|% -0,13
|
|Frank
|17,9169
|18,0248
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6117
|4,6348
|% 0,13
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|10,35
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,60
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|12,00
|
|Tam
|6.819
|6.915
|28,00
|
|Yarım
|3.347
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,83
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 45 kaybederek (% -0.44 ) 2, 819
-
16:06XU100
Endeks 2, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 24, 586.00 milyon TL de
-
16:06ETYAT
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 915, 401 adet işlem
-
16:05ARASE
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 90.60 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 789 adet işlem
-
16:04PEKGY
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 098, 383 adet işlem