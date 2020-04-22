***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/04/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıHalk Sigorta A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSigortacılıkSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi349.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.04.2020Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı311.238.984,70 TLBeher Pay Fiyatı1,86 TLToplam Tutar578.904.511,54 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)89,18Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,127İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıTürkiye Varlık Fonu Finansal Yatırımlar A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiBankanın Hakim Ortağı Türkiye Varlık Fonunun Yönetim Kontrolünde Olan ŞirketVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/04/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Temettü Akımları AnaliziDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası27.03.2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar451.000.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİlgi: 13.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız.13.12.2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Bankamıza ait Halk Sigorta A.Ş. sermayesinin %89,18'ini temsil eden hisselerimizin TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye ("TVF Finansal Yatırımlar") devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Bankamız arasında 22.04.2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.Buna göre, Halk Sigorta A.Ş. hisseleri için Bankamıza ödenecek bedel beher pay başına 0,0186 TL (1 TL nominal hisse için 1,86 TL) olarak belirlenmiş olup toplam satış bedeli 578.904.511,54 TL'dir. Satış bedelinin, 399.778.774,87 TL'lik kısmı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile kalan tutar ise hisse devrinden sonra nakit olarak ödenecektir.Yukarıda belirtilen satış işlemi, Bankamızın ve TVF Finansal Yatırımlar'ın yönetim kontrolünün Türkiye Varlık Fonu'na ait olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca ilişkili taraf işlemidir.Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın Halk Sigorta A.Ş.'nin sermayesindeki payı %95,32 olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839986BIST