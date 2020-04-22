***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
22.04.2020 21:51
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/04/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Halk Sigorta A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sigortacılık
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
349.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.04.2020
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
311.238.984,70 TL
Beher Pay Fiyatı
1,86 TL
Toplam Tutar
578.904.511,54 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
89,18
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,127
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Varlık Fonu Finansal Yatırımlar A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Bankanın Hakim Ortağı Türkiye Varlık Fonunun Yönetim Kontrolünde Olan Şirket
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/04/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Temettü Akımları Analizi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.03.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
451.000.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
İlgi: 13.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız.
13.12.2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Bankamıza ait Halk Sigorta A.Ş. sermayesinin %89,18'ini temsil eden hisselerimizin TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye ("TVF Finansal Yatırımlar") devri amacıyla, alıcı sıfatıyla TVF Finansal Yatırımlar ile satıcı sıfatıyla Bankamız arasında 22.04.2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.
Buna göre, Halk Sigorta A.Ş. hisseleri için Bankamıza ödenecek bedel beher pay başına 0,0186 TL (1 TL nominal hisse için 1,86 TL) olarak belirlenmiş olup toplam satış bedeli 578.904.511,54 TL'dir. Satış bedelinin, 399.778.774,87 TL'lik kısmı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile kalan tutar ise hisse devrinden sonra nakit olarak ödenecektir.
Yukarıda belirtilen satış işlemi, Bankamızın ve TVF Finansal Yatırımlar'ın yönetim kontrolünün Türkiye Varlık Fonu'na ait olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca ilişkili taraf işlemidir.
Söz konusu işlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın Halk Sigorta A.Ş.'nin sermayesindeki payı %95,32 olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839986
BIST