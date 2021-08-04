***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYusuf Duran OCAK Genel Müdür Yardımcısı-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 10.05.2007 0216 503 81 01 yusufduran.ocak@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203640/700244Ali Şöner Genel Müdür Yardımcısı (v.) 28.07.2021 0216 503 51 00 ali.soner@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Türev Araçlar Lisansı 201700/305572Osman BEKTAŞ Daire Başkanı 18.09.2017 0216 503 54 50 osman.bektas@halkbank.com.trSemih TUFAN Daire Başkanı 18.06.2019 0216 503 86 00 semih.tufan@halkbank.com.trZafer ERDEM Bölüm Müdürü 23.09.2007 0216 503 52 10 zafer.erdem@halkbank.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700592Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi 10.05.2007 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız PazarSermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 20.10.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 03.07.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 26.09.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarıİpotek Teminatlı Menkul Kıymet 07.12.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıTahvil(Yurtiçi) 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıTahvil(Yurtiçi) 06.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıTahvil(Yurtiçi) 05.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 11.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 21.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 21.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 28.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 28.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 04.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 04.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 09.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 10.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 25.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıBono(Yurtiçi) 27.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN ARSLAN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Halkbank A.D. Skopje-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D. Beograd-Yönetim Kurulu BaşkanıYALÇIN MADENCİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 25.08.2014-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiHASAN TUNCAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 27.12.2010-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu ÜyesiİLHAN BÖLÜKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 01.08.2017-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Faktoring A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D., Skopje-Yönetim Kurulu ÜyesiERGİN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 31.08.2005-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri A.Ş-Yönetim Kurulu Başkanı, Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu BaşkanıYUSUF DURAN OCAK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.11.2001-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan VekiliALİ ŞÖNER Genel Müdür Yardımcısı (v.) Bankacı 09.01.2013-17.10.2017 Bölüm Müdürü, 18.10.2017-27.07.2021 Daire Başkanı, 28.07.2021 Genel Müdür Yardımcısı (v.) Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Varlık Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan VekiliCELAL CANDAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 28.08.2015-21.09.2020 Daire Başkanı, 22.09.2020-Genel Müdür Yardımcısı Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiOLCAY ATLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (v.) Bankacı 02.05.2017-21.10.2020 Daire Başkanı,22.10.2020-27.07.2021 Grup Başkanı, 28.07.2021 Genel Müdür Yardımcısı (v.) Halkbank A.D., Skopje-Yönetim Kurulu ÜyesiOLCAY DOĞAN Grup Başkanı Bankacı 25.08.2014-30.05.2019 Daire Başkanı, 31.05.2019 Grup Başkanı Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu ÜyesiFATİH ŞAHBAZ Grup Başkanı (v.) Bankacı 28.01.2016-02.01.2017 Yönetmen, 03.01.2017-28.07.2019 Bölüm/Şube Müdürü, 29.07.2019-07.07.2021 Daire Başkanı, 08.07.2021 Grup Başkanı (v.) Halkbank A.D., Skopje-Yönetim Kurulu ÜyesiBÜLENT MUTLU Grup Başkanı (v.) Bankacı 13.07.2016-08.07.2018 Şube Müdürü, 09.07.2018-26.07.2021 Daire Başkanı, 27.07.2021 Grup Başkanı (v.) Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan VekiliALTAN TAŞKIRAN Grup Başkanı (v.) Bankacı 18.05.2021-11.07.2021 Daire Başkanı, 12.07.2021-Grup Başkanı (v.)Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviOsman ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürAli ŞÖNER Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı (v.)Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER MALİ 150.000.000,00 150.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 100.000,00 100.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKHALKBANK A.D., BEOGRAD BANKACILIK 7.939.540.000,00 7.939.540.000,00 RSD 100 BAĞLI ORTAKLIKHALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 323.000.000,00 322.999.980,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKHALKBANK A.D. SKOPJE BANKACILIK 9.156.910.000,00 9.109.050.000,00 MKD 99,48 BAĞLI ORTAKLIKHALK FAKTORİNG A.Ş. DİĞER MALİ 96.000.000,00 93.600.000,00 TRY 97,50 BAĞLI ORTAKLIKHALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 1.020.000.000,00 734.015.356,10 TRY 79,33 BAĞLI ORTAKLIKBİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. DİĞER MALİ 145.000.000,00 48.328.500,00 TRY 33,33 İŞTİRAKKOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 38.000.000,00 11.958.600,00 TRY 31,47 İŞTİRAKDEMİR-HALKBANK (NEDERLAND) N.V. BANKACILIK 113.750.000,00 34.125.000,00 EUR 30 İŞTİRAKPLATFORM ORTAK KARTLI SİSTEMLER A.Ş. DİĞER MALİ 21.000.000,00 5.250.000,00 TRY 20 İŞTİRAKKREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. DİĞER MALİ 7.425.000,00 1.350.000,00 TRY 18,18 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954758BIST