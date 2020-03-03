***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.03.2020 09:14
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.03.2020
ALIM
1.000,00 4.602,50
02.03.2020
SATIM
750,00
3.492,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823801
BIST
11:51109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 2.469,24
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.866
En Düşük
108.881
11:516,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0493
|Açılış
|: 6,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:516,9059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0458
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:51319,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 5,10
|Açılış
|: 319,11
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.998.981
|% 14,80
|
|SONME
|6,08
|3.843.896
|% 14,29
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|VKFYO
|2,63
|14.089.403
|% 11,44
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|5.202.032
|% -4,76
|
|THYAO
|12,04
|274.904.721
|% 2,03
|
|ASELS
|28,90
|272.951.091
|% 2,34
|
|KARSN
|1,94
|192.131.530
|% -1,52
|
|GARAN
|9,83
|190.670.336
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,37
|147.082.412
|% 7,03
|
|IHLGM
|1,37
|147.082.412
|% 7,03
|
|KARSN
|1,94
|192.131.530
|% -1,52
|
|IHYAY
|1,18
|106.915.151
|% 10,28
|
|IHLAS
|0,82
|61.139.002
|% 6,49
|
|ODAS
|2,10
|117.399.313
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9179
|7,9576
|% 0,99
|
|Frank
|6,4555
|6,4944
|% 1,05
|
|Riyal
|1,6518
|1,6601
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|11,31
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.105
|2.158
|0,41
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|0,20
|
|Çeyrek
|510
|522
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,81
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,70
|52,70
|0,80
|