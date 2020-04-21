***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.04.2020 08:50
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.04.2020
ALIM
750,00 4.545,00
20.04.2020
SATIM
750,00
4.570,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839421
BIST
14:4197.909
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.036,64
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:416,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0403
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9804
En Düşük
6,9352
14:417,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5657
En Düşük
7,5188
14:41373,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -4,90
|Açılış
|: 373,59
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.103.281
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|29.952.033
|% 9,99
|
|PETUN
|19,05
|109.211.983
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.925.781
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|15.538.363
|% 9,97
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|SALIX
|5,00
|37.444
|% -6,02
|
|ODAS
|1,67
|393.293.445
|% 3,73
|
|GARAN
|8,26
|381.734.677
|% -1,55
|
|ISFIN
|3,34
|365.987.441
|% 0,91
|
|THYAO
|10,48
|357.985.702
|% -1,50
|
|ASELS
|27,02
|356.088.805
|% -1,39
|
|ODAS
|1,67
|393.293.445
|% 3,73
|
|ISFIN
|3,34
|365.987.441
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,49
|202.552.719
|% 7,79
|
|YKBNK
|1,99
|139.947.107
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,32
|147.855.011
|% 2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5596
|8,6025
|% -0,48
|
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-25,59
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.465
|-19,50
|
|Tam
|2.470
|2.529
|-31,40
|
|Yarım
|1.203
|1.234
|-9,70
|
|Çeyrek
|603
|617
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|14,68
|14,74
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|20,97
|20,97
|-4,60
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Seans Raporu
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14:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TUPRS, PGSUS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1088, 68 kaybederek (% -1.16 ) 92, 394
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : YKBNK, SAHOL, ASLAN, HDFGS