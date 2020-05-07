***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.05.2020 08:59
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.05.2020
ALIM
4.000,00 39.035,40
06.05.2020
SATIM
2.500,00
24.682,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843216
BIST
10:1898.889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 317,94
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
98.985
En Düşük
97.800
10:187,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
10:187,8345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0602
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
10:18391,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,34
|Açılış
|: 391,64
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,34
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.020.909
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|842.264
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|177.096
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|TSPOR
|4,91
|7.406.281
|% -5,58
|
|GEDIK
|21,68
|355.385
|% -5,16
|
|KRDMD
|2,65
|351.519.685
|% 6,85
|
|GUSGR
|3,29
|129.975.554
|% 3,13
|
|GARAN
|8,04
|117.506.215
|% -0,37
|
|PETKM
|3,62
|82.061.374
|% 1,40
|
|IPEKE
|14,99
|66.288.540
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,65
|351.519.685
|% 6,85
|
|GUSGR
|3,29
|129.975.554
|% 3,13
|
|DOHOL
|1,93
|45.858.442
|% 1,58
|
|PETKM
|3,62
|82.061.374
|% 1,40
|
|YKBNK
|2,12
|37.370.267
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9141
|8,9588
|% 0,62
|
|Frank
|7,3646
|7,4089
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9107
|1,9203
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|4,61
|
|Altın Gr.
|391
|392
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.557
|8,40
|
|Tam
|2.580
|2.624
|8,60
|
|Yarım
|1.259
|1.283
|4,20
|
|Çeyrek
|628
|642
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|29,46
|29,46
|-0,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:32KRDMD
Yüzde 7.26 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 857, 898 adet işlem
-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 305, 83 artarak (% 0.27 ) 115, 709
-
10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, GUSGR, USAS
-
10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GUSGR, GARAN
-
10:31XU100
Endeks 98, 802 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 1, 616.00 milyon TL de