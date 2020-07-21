***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi









***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )İlgili Şirketler [DOBUR]İlgili Fonlar []TürkçePiyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tateliğiİşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)İşlem Tutarı (TL)16.07.2020ALIM250,00 4.847,5016.07.2020SATIM250,004.887,50http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860692BIST