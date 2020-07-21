***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.07.2020 11:44
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tateliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.07.2020
ALIM
250,00 4.847,50
16.07.2020
SATIM
250,00
4.887,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860692
BIST
13:34120.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.087,29
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
13:346,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
13:347,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
13:34402,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,94
|Açılış
|: 402,63
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,78
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.278.024
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.286.907
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.676.156
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|427.643
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.348.825
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|76.650.241
|% -10,00
|
|ARTI
|1,76
|132.959
|% -9,74
|
|FMIZP
|75,95
|46.037.919
|% -5,71
|
|KUTPO
|48,62
|42.702.567
|% -4,95
|
|ISBTR
|46.499,00
|94.999
|% -4,13
|
|GUSGR
|5,39
|607.504.276
|% -0,55
|
|GARAN
|8,01
|490.286.742
|% 1,39
|
|ODAS
|2,86
|459.354.920
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,14
|431.711.669
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,32
|410.045.825
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,32
|410.045.825
|% 0,87
|
|ODAS
|2,86
|459.354.920
|% 0,00
|
|ADESE
|2,57
|354.623.729
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,70
|209.668.316
|% 1,80
|
|TSKB
|1,28
|114.643.407
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6815
|8,7251
|% 0,31
|
|Frank
|7,2912
|7,3352
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|8,02
|
|Altın Gr.
|403
|403
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.614
|2.636
|12,50
|
|Tam
|2.693
|2.704
|12,90
|
|Yarım
|1.307
|1.323
|6,30
|
|Çeyrek
|656
|662
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,50
|0,12
|
|B. Petrol
|44,39
|44,39
|1,11
|