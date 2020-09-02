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***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

02.09.2020 15:04
GÜNCEL HABERLER



***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)

01.09.2020
ALIM
250 7690




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872949


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 31,02 685.172.941 % 10,00  
PKENT 1.131,30 4.578.728 % 10,00  
BALAT 2,31 846.081 % 10,00  
ARTI 2,42 433.740 % 10,00  
YONGA 31,46 640.903 % 10,00  
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Altın Gr. 465 466 -1,15  
Cumhuriyet 3.098 3.145 -2,00  
Tam 3.076 3.154 -9,83  
Yarım 1.487 1.525 -4,75  
Çeyrek 746 763 -2,38  
Gümüş.Ons 27,60 27,64 -0,50  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 -0,08  
B. Petrol 45,68 45,68 0,10  
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