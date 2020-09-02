***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.09.2020 15:04
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
01.09.2020
ALIM
250 7690
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872949
BIST
16:191.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:197,3858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:198,7417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:19465,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,53
|Açılış
|: 465,14
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:19
|FENER
|31,02
|685.172.941
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.578.728
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.301.644
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.625.568
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,67
|149.352.626
|% -8,88
|
|FONET
|10,67
|22.658.175
|% -5,66
|
|SISE
|6,20
|742.140.415
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,48
|703.047.790
|% 9,78
|
|FENER
|31,02
|685.172.941
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,33
|619.657.025
|% 7,42
|
|ASELS
|16,74
|574.615.473
|% -0,53
|
|GSRAY
|3,48
|703.047.790
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,33
|619.657.025
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,77
|254.335.697
|% 0,57
|
|PETKM
|3,96
|543.360.517
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,91
|114.513.818
|% 7,06
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3837
|7,3858
|% 0,25
|
|Euro
|8,7349
|8,7417
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,8240
|9,8732
|% -0,04
|
|Frank
|8,0657
|8,1143
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% 0,29
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-14,10
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-2,00
|
|Tam
|3.076
|3.154
|-9,83
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|-4,75
|
|Çeyrek
|746
|763
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,64
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|45,68
|45,68
|0,10
|