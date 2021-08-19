***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021-30.06.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU KONSOLİDE FAALİYET RAPORU EKTE PDF OLARAK YER ALMAKTADIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959313BIST