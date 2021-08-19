***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.08.2021 18:11
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU KONSOLİDE FAALİYET RAPORU EKTE PDF OLARAK YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959313
BIST
18:001.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,77
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:008,5417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0937
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
18:009,9982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0833
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
18:00488,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,82
|Açılış
|: 488,47
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DMSAS
|8,04
|117.153.501
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.677.788
|% 17,01
|
|DOBUR
|22,98
|3.509.760
|% 12,76
|
|ESCAR
|20,24
|92.475.272
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.232.868
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.130
|% -9,95
|
|MERIT
|15,30
|1.051.610
|% -9,63
|
|BRYAT
|382,40
|133.480.525
|% -7,97
|
|VAKKO
|10,52
|40.243.752
|% -7,64
|
|ADESE
|1,25
|9.184.816
|% -7,41
|
|GARAN
|9,28
|1.068.693.327
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,70
|779.824.495
|% -4,23
|
|EREGL
|18,56
|604.378.443
|% -2,57
|
|SISE
|8,69
|601.622.380
|% 0,81
|
|THYAO
|12,18
|595.264.162
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,85
|404.972.692
|% 0,54
|
|ODAS
|1,43
|203.899.421
|% 5,93
|
|GARAN
|9,28
|1.068.693.327
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,54
|293.067.051
|% -1,93
|
|KRDMD
|7,70
|779.824.495
|% -4,23
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5369
|8,5417
|% 1,11
|
|Euro
|9,9884
|9,9982
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,6153
|11,6736
|% 0,24
|
|Frank
|9,2529
|9,3086
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2670
|2,2784
|% 0,93
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,32
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|-2,56
|
Seans Raporu
18:00
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17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
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Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
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17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
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17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem