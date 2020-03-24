***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜRETİME ARA VERİLMESİDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜRETİM FAALİYETLERİFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCORONAVİRÜS ETKİLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ÖNLEMLERVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi25.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıİŞ AKDİ FESHİ ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerİŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih31.03.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiBİR ETKİ YARATMASI BEKLENMEMEKTEDİR.AçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Konya Fabrikamızda yapılan üretime 25.03.2020-30.03.2020 tarihleri arasında ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Fabrikamız 31.03.2020 tarihinde aksi bir karar ve/veya zorlayıcı bir neden yoksa normal çalışma disiplinine geri dönecektir. İzin süresinin uzaması halinde KAP' da tüm yatırımcılarımıza duyuru yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831727BIST