***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiKISA ÇALIŞMA BAŞVURUSUDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜRETİM FAALİYETLERİFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCORONAVİRÜS ETKİLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ÖNLEMLERVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıİŞ AKDİ FESHİ ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerİŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiBİR ETKİ YARATMASI BEKLENMEMEKTEDİR.Açıklamalar06.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuzTÜMOSAN Motor ve Traktör A.Ş. şirketinde çalışan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan tüm personel için, 07.04.2020 – 06.07.2020 tarihleri arasında , "Kısa Çalışma Uygulaması'' için başvuru yapılacaktır.Açıklamamıza istinaden 07.04.2020 – 06.07.2020 tarihleri için ''Kısa Çalışma Uygulaması'' başvurusunun yapılmayacağını yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846888BIST