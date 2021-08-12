***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2021 13:37
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. , Türk Savunma Sanayisi için yüksek yerlilik oranına sahip, özgün alt sistemler ve taktik araç platformlarının geliştirilmesi çalışmalarına devam etmektedir.
IDEF 2017 ve IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında görücüye çıkan PUSAT Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ailesinin yeni üyesi olan ''PUSAT HİBRİT'' in ilk prototipi, IDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunulacaktır.
TÜMOSAN' ın motor ve transmisyon konusundaki güncel çalışmalarını yansıtan 3 adet güç grubu ile yüzen unsurların ana tahrik sistemleri için ana makine olarak projelendirilen 310 HP TMSN 5.4 ve 450 HP TMSN 7.4 motorlarının marin versiyonları da fuarda ilk kez görücüye çıkacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957570
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