***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize yapılan vergi incelemesi neticesinde Kurum Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde indirim konusu yapılan Ar-Ge giderlerine ilişkin vergi inceleme raporu düzenlenmiştir. İndirim konusu yapılan vergi aslı 3.628.071,14 TRY, vergi zıyaı cezası 8.668.283,43 TRY dir. Buna istinaden 03.06.2021 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu çerçevesinde yapılandırma başvurusu yapılmış olup, yapılandırma sonucunda tahakkuk edecek miktar 1.856.792,99 TL peşin olarak ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960579BIST