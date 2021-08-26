***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2021 15:46
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize yapılan vergi incelemesi neticesinde Kurum Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde indirim konusu yapılan Ar-Ge giderlerine ilişkin vergi inceleme raporu düzenlenmiştir. İndirim konusu yapılan vergi aslı 3.628.071,14 TRY, vergi zıyaı cezası 8.668.283,43 TRY dir. Buna istinaden 03.06.2021 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu çerçevesinde yapılandırma başvurusu yapılmış olup, yapılandırma sonucunda tahakkuk edecek miktar 1.856.792,99 TL peşin olarak ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960579
BIST
17:041.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,30
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:048,3945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3983
En Düşük
8,3461
17:049,8966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0289
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:04482,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 482,37
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|KTSKR
|62,05
|54.347.427
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.780.592
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|BALAT
|6,24
|1.012.559
|% 9,86
|
|AGYO
|3,69
|8.683.761
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.100.740
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.522.213
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,50
|22.094.675
|% -9,27
|
|DOBUR
|22,92
|1.083.299
|% -9,19
|
|THYAO
|12,80
|1.379.514.440
|% 2,40
|
|GARAN
|9,48
|950.677.973
|% -0,52
|
|BRLSM
|11,31
|743.375.388
|% -6,68
|
|GESAN
|24,62
|587.522.213
|% -9,95
|
|PETKM
|6,13
|433.582.897
|% 0,16
|
|MRGYO
|1,14
|418.588.058
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|215.600.756
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,55
|345.114.173
|% 0,00
|
|THYAO
|12,80
|1.379.514.440
|% 2,40
|
|GARAN
|9,48
|950.677.973
|% -0,52
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3899
|8,3945
|% 0,28
|
|Euro
|9,8911
|9,8966
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4785
|11,5360
|% -0,03
|
|Frank
|9,1014
|9,1563
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2317
|2,2429
|% 0,33
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-4,46
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-3,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,60
|70,60
|-0,68
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:16XU100
Endeks 1, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 10, 261.00 milyon TL de
-
17:16ISGSY
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 264, 979 adet işlem
-
17:15METUR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 154, 936 adet işlem
-
17:14TKURU
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 204.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 901 adet işlem
-
17:13MARTI
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 338, 196 adet işlem