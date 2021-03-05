***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.03.2021 09:19
***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş., TRILC.E işlem koduyla 05/03/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 10,00 TL, Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915329
BIST
12:251.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
12:257,5306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4772
12:258,9871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0290
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
12:25408,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,52
|Açılış
|: 408,86
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler12:22
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|10.330.551
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.762.696
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|CLEBI
|226,00
|99.357.692
|% 9,71
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,08
|16.368.119
|% -9,81
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|30,96
|147.429.729
|% -8,73
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,95
|1.230.239.253
|% 1,02
|
|GARAN
|9,24
|621.591.144
|% -1,70
|
|THYAO
|14,66
|562.130.920
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,29
|560.271.881
|% -0,95
|
|INDES
|31,86
|505.165.784
|% 4,53
|
|PETKM
|5,95
|1.230.239.253
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,39
|257.072.516
|% -1,65
|
|ODAS
|3,91
|389.323.013
|% 1,03
|
|TSKB
|1,75
|160.043.217
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,29
|560.271.881
|% -0,95
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5288
|7,5314
|% 0,27
|
|Euro
|8,9820
|8,9852
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,3625
|10,4145
|% -0,41
|
|Frank
|8,0522
|8,1007
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9974
|2,0074
|% 0,02
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,71
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-2,00
|
|Tam
|2.706
|2.776
|-3,67
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-1,77
|
|Çeyrek
|656
|671
|-0,88
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|1,07
|