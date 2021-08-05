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***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

05.08.2021 16:52



***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TRILC

06.08.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
TURK ILAC SERUM TRILC 110,00000 Kaydi Pay





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955014


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EDATA 17,94 112.601.700 % 9,99  
DNISI 12,45 11.114.467 % 9,98  
KRONT 55,15 28.680.672 % 9,97  
KTSKR 32,22 37.084.507 % 9,97  
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Riyal 2,2697 2,2811 % 0,69  
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Altın Ons 1.804 1.804 -8,32  
Altın Gr. 494 494 0,37  
Cumhuriyet 3.278 3.327 6,00  
Tam 3.261 3.343 8,39  
Yarım 1.576 1.617 4,06  
Çeyrek 790 808 2,03  
Gümüş.Ons 25,19 25,23 -0,17  
Gümüş Gr. 6,91 6,91 -0,01  
B. Petrol 70,67 70,67 0,29  
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