***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
05.08.2021 16:52
***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TRILC
06.08.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
TURK ILAC SERUM TRILC 110,00000 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955014
BIST
16:481.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.427
En Düşük
1.408
16:488,5403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0657
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
16:4810,1345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0942
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
16:48494,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,17
|Açılış
|: 494,15
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:48
|VBTYZ
|20,90
|5.001.725
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.601.700
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.114.467
|% 9,98
|
|KRONT
|55,15
|28.680.672
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|37.084.507
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.461.226
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.331.166
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.139.606
|% -9,84
|
|SANFM
|20,04
|8.431.238
|% -6,79
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,22
|1.787.866.934
|% 1,32
|
|KOZAL
|111,30
|1.555.885.153
|% 5,00
|
|TUPRS
|97,50
|730.304.709
|% 3,12
|
|KOZAA
|14,35
|550.901.198
|% 3,68
|
|AKBNK
|5,47
|457.454.835
|% 0,92
|
|GARAN
|9,22
|1.787.866.934
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,48
|388.889.783
|% 1,22
|
|AKBNK
|5,47
|457.454.835
|% 0,92
|
|ODAS
|1,37
|92.439.071
|% 1,48
|
|CEMAS
|1,37
|81.262.798
|% 0,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5377
|8,5403
|% 0,78
|
|Euro
|10,1068
|10,1345
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,8361
|11,8954
|% 0,81
|
|Frank
|9,3781
|9,4345
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2697
|2,2811
|% 0,69
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,32
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|6,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|8,39
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|4,06
|
|Çeyrek
|790
|808
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|70,67
|70,67
|0,29
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:01XU100
Endeks 1, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 12, 760.00 milyon TL de
-
17:00MSGYO
Yüzde 7.81 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 225, 446 adet işlem
-
16:59PENTA
Yüzde 9.97 oranında artışla 44.36 lira fiyatla işlem gören hissede 402, 925 adet işlem
-
16:58MSGYO
Yüzde 8.06 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 196, 290 adet işlem
-
16:57PEGYO
Yüzde 6.41 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 570, 647 adet işlem