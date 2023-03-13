***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması









***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )İlgili Şirketler [TRILC]İlgili Fonlar []TürkçeŞirketin UyarılmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi'nin 23. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine gerekli özeni göstermesi hususunda uyarılmasına, söz konusu uyarının 32. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında birinci uyarı sayılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123745BIST