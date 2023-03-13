***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması
13.03.2023 19:06
***TRILC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )
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Türkçe
Şirketin Uyarılması
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Açıklamalar
Payları Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi'nin 23. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine gerekli özeni göstermesi hususunda uyarılmasına, söz konusu uyarının 32. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında birinci uyarı sayılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123745
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9797
En Düşük
18,9369
18:0520,3380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0188
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3754
En Düşük
20,2907
18:051.166,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.166,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9666
|18,9818
|% 0,08
|
|Euro
|20,3387
|20,3738
|% 0,08
|
|Sterlin
|23,0294
|23,1449
|% -0,02
|
|Frank
|20,7185
|20,8433
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0395
|5,0647
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,71
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.166
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.877
|7.942
|-16,00
|
|Yarım
|3.848
|3.887
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.943
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
-
17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
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17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem