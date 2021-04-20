***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:02
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929379
BIST
10:181.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.385
En Düşük
1.376
10:188,1068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:189,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0482
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:18461,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,60
|Açılış
|: 461,14
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|7.525.163
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|ATLAS
|1,88
|4.149.958
|% 9,30
|
|GEDIK
|20,48
|10.204.297
|% 7,28
|
|PEKGY
|1,46
|33.259.363
|% -9,88
|
|SAYAS
|21,60
|1.191.198
|% -8,40
|
|LUKSK
|55,05
|390.079
|% -7,94
|
|MRGYO
|1,67
|802.715
|% -7,73
|
|ANELE
|5,09
|12.368.491
|% -7,29
|
|GARAN
|7,15
|264.874.887
|% 2,14
|
|PETKM
|6,57
|126.809.326
|% -0,61
|
|EREGL
|18,08
|113.102.754
|% -0,44
|
|SISE
|7,28
|77.419.294
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,40
|68.084.195
|% 1,65
|
|GARAN
|7,15
|264.874.887
|% 2,14
|
|PEKGY
|1,46
|33.259.363
|% -9,88
|
|YKBNK
|2,12
|47.215.980
|% 1,92
|
|TSKB
|1,30
|27.245.814
|% 0,78
|
|PETKM
|6,57
|126.809.326
|% -0,61
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0995
|8,1068
|% 0,23
|
|Euro
|9,7791
|9,7872
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,3214
|11,3781
|% 0,41
|
|Frank
|8,8317
|8,8849
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1557
|2,1666
|% 0,29
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,11
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|0,53
|