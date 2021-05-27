***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 11:45
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938357
BIST
15:061.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,36
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.414
15:068,4438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0121
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:0610,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:06514,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,54
|Açılış
|: 514,17
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,51
BIST En Aktif Hisseler15:06
|YAYLA
|3,19
|24.561.796
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.611.082
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.458.657
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.369.454
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|28.730.909
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,41
|47.542.827
|% -9,02
|
|DERHL
|6,09
|41.205.959
|% -7,45
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,33
|1.157.706.211
|% 2,15
|
|GARAN
|8,06
|684.242.072
|% -0,86
|
|CANTE
|8,14
|455.366.603
|% -2,16
|
|TUPRS
|98,30
|370.786.169
|% -0,91
|
|TRILC
|48,58
|367.337.563
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,15
|331.795.734
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,88
|273.879.911
|% -1,05
|
|THYAO
|13,33
|1.157.706.211
|% 2,15
|
|GARAN
|8,06
|684.242.072
|% -0,86
|
|DOHOL
|2,97
|194.803.358
|% -0,67
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4418
|8,4438
|% -0,14
|
|Euro
|10,3132
|10,3165
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9292
|11,9890
|% 0,21
|
|Frank
|9,3511
|9,4075
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2437
|2,2549
|% -0,19
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-1,69
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.381
|3.468
|-19,26
|
|Yarım
|1.634
|1.678
|-9,31
|
|Çeyrek
|820
|839
|-4,66
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,03
|68,03
|-0,70
|