***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 14:15
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964838
BIST
17:131.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,90
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.385
17:138,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:1310,1555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0383
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:13493,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,06
|Açılış
|: 493,31
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:13
|YEOTK
|60,50
|19.025.072
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.009.967
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|14.206.259
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|27.045.614
|% 9,93
|
|FRIGO
|19,85
|25.329.027
|% 9,91
|
|NUGYO
|10,72
|87.920.361
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|59.226.367
|% -9,72
|
|NIBAS
|8,80
|16.693.016
|% -7,27
|
|BJKAS
|6,30
|182.823.034
|% -6,94
|
|KTSKR
|60,00
|46.945.302
|% -6,61
|
|THYAO
|13,11
|999.912.154
|% 0,46
|
|GARAN
|9,31
|781.416.397
|% 1,42
|
|EREGL
|16,55
|639.057.646
|% 3,05
|
|TRILC
|13,01
|623.282.675
|% -3,20
|
|KRDMD
|6,36
|547.024.484
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,40
|271.690.695
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,36
|547.024.484
|% 0,79
|
|GARAN
|9,31
|781.416.397
|% 1,42
|
|THYAO
|13,11
|999.912.154
|% 0,46
|
|PETKM
|6,25
|437.806.519
|% 1,96
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6450
|8,6487
|% 0,25
|
|Euro
|10,1509
|10,1555
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,7663
|11,8253
|% 0,13
|
|Frank
|9,3364
|9,3926
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2983
|2,3098
|% 0,21
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,73
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,10
|
|B. Petrol
|75,68
|75,68
|1,32
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 03 artarak (% 0.88 ) 1, 498
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17:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GUSGR
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17:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, TRKCM
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17:25XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 8, 542.00 milyon TL de
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17:23TSGYO
Yüzde 8.71 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 151, 234 adet işlem