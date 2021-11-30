***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:11
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980208
BIST
14:251.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:2513,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1858
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:2514,7814
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3125
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:25756,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 21,43
|Açılış
|: 756,43
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:25
|SONME
|31,02
|3.607.868
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.153.695
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.004.108
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|FENER
|31,32
|132.808.534
|% -9,06
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|ASELS
|22,40
|1.780.796.340
|% -1,50
|
|KOZAL
|130,00
|1.663.982.115
|% 7,79
|
|GARAN
|11,49
|1.374.253.207
|% 0,79
|
|SASA
|42,78
|1.081.989.779
|% -0,42
|
|THYAO
|17,05
|949.264.079
|% -1,56
|
|YKBNK
|3,18
|579.943.362
|% 0,32
|
|AKBNK
|6,55
|824.726.318
|% -0,76
|
|GARAN
|11,49
|1.374.253.207
|% 0,79
|
|TSKB
|1,48
|152.159.432
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,26
|216.403.203
|% 0,00
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9741
|13,0021
|% 1,45
|
|Euro
|14,7405
|14,7814
|% 2,16
|
|Sterlin
|17,4556
|17,5431
|% 2,71
|
|Frank
|14,2372
|14,3230
|% 3,03
|
|Riyal
|3,4871
|3,5046
|% 2,40
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,64
|
|Altın Gr.
|759
|759
|24,23
|
|Cumhuriyet
|5.002
|5.078
|173,00
|
|Tam
|4.984
|5.115
|182,29
|
|Yarım
|2.409
|2.474
|88,18
|
|Çeyrek
|1.208
|1.237
|44,09
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,67
|0,25
|
|B. Petrol
|71,22
|71,22
|-2,00
|