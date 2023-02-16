***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 16:59
***TRILC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRILC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114363
BIST
17:454.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 43,68
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
17:4518,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
17:4520,1402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0180
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1148
17:451.109,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,20
|Açılış
|: 1.110,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler17:45
|OYAKC
|30,14
|216.181.974
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.046.439
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|720.270.819
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|320.059.329
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.866.410
|% 9,99
|
|PNSUT
|51,75
|43.395.707
|% -10,00
|
|ALFAS
|187,30
|302.656.578
|% -10,00
|
|RODRG
|70,20
|54.189.291
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.176.494
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.896.545
|% -10,00
|
|THYAO
|140,50
|8.659.789.480
|% 0,43
|
|EREGL
|43,70
|7.716.387.655
|% 5,76
|
|TUPRS
|622,20
|6.478.877.050
|% 8,23
|
|ASELS
|56,55
|3.951.167.147
|% -2,84
|
|SISE
|44,74
|3.949.343.839
|% 4,78
|
|AKBNK
|16,07
|3.940.204.005
|% -0,62
|
|YKBNK
|9,10
|1.951.827.702
|% 1,79
|
|EKGYO
|7,29
|1.394.090.246
|% 1,25
|
|EREGL
|43,70
|7.716.387.655
|% 5,76
|
|KRDMD
|19,23
|3.028.672.303
|% 9,95
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8490
|18,8530
|% 0,02
|
|Euro
|20,1278
|20,1402
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5175
|22,6304
|% -0,40
|
|Frank
|20,2894
|20,4116
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0118
|5,0369
|% 0,05
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,64
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.111
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.558
|7.621
|-14,00
|
|Yarım
|3.692
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.846
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,51
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,04
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,23
|
Seans Raporu
17:45
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17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem