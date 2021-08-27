***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.08.2021 09:58
***TRILC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 26.08.2021
İlgili Şirketler TRILC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Berat Battal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır. 27.08.2021 tarihinde saat 09:38 de yayınladığımız açıklamanın aynısı olup, düzeltme açıklaması olduğu belirtilerek yeniden yayınlanmaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960724
BIST
14:151.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
14:158,3945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:159,8736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0079
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:15484,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 484,11
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:15
|DESA
|10,12
|6.879.994
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|YAPRK
|33,64
|36.492.995
|% 8,80
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.720.766
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|THYAO
|12,62
|464.990.502
|% -1,33
|
|GESAN
|23,54
|448.749.618
|% -4,39
|
|KRDMD
|7,67
|374.929.466
|% 1,46
|
|GARAN
|9,47
|333.745.790
|% 0,32
|
|PETKM
|6,22
|328.417.702
|% 2,30
|
|ODAS
|1,48
|136.420.008
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,55
|212.792.283
|% 0,79
|
|PETKM
|6,22
|328.417.702
|% 2,30
|
|KRDMD
|7,67
|374.929.466
|% 1,46
|
|TRGYO
|4,11
|199.973.666
|% 2,24
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3926
|8,3945
|% 0,08
|
|Euro
|9,8667
|9,8736
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,4724
|11,5299
|% 0,17
|
|Frank
|9,1070
|9,1619
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2317
|2,2429
|% 0,12
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|1,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,62
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|1,01
|
Seans Raporu
14:15
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14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 96 artarak (% 0.15 ) 1, 284
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14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, BALAT, DESA, ISBIR