***TRILC* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
25.02.2021 12:43
***TRILC******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912638
BIST
13:181.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.488
13:187,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
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7,2132
En Düşük
7,1530
13:188,8182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0920
|Açılış
|: 8,8050
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|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,8306
En Düşük
8,7148
13:18415,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,26
|Açılış
|: 415,90
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:18
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|3.671.231
|% 9,96
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|58,70
|20.572.034
|% -7,41
|
|KORDS
|24,96
|153.102.240
|% -5,38
|
|PETKM
|5,37
|1.232.621.649
|% 4,07
|
|THYAO
|13,07
|706.016.838
|% 1,87
|
|KARSN
|4,63
|688.875.850
|% -1,49
|
|SASA
|43,12
|625.411.512
|% 7,96
|
|EKGYO
|2,34
|574.303.956
|% 3,08
|
|EKGYO
|2,34
|574.303.956
|% 3,08
|
|PETKM
|5,37
|1.232.621.649
|% 4,07
|
|IHLAS
|0,89
|145.296.981
|% -1,11
|
|KARSN
|4,63
|688.875.850
|% -1,49
|
|TSKB
|1,74
|217.270.698
|% 0,00
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1948
|7,1968
|% 0,38
|
|Euro
|8,8129
|8,8182
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,1873
|10,2384
|% 0,80
|
|Frank
|7,9208
|7,9685
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9169
|1,9265
|% 0,57
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-8,67
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-3,42
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-1,66
|
|Çeyrek
|668
|683
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|66,52
|66,52
|0,34
|