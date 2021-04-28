***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Esas Sözleşmesi ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3-4-6-7-6-78-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 13/01/2021 15/01/2021 10246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931700BIST