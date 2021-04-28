***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
28.04.2021 15:19
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3-4-6-7-6-78-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 13/01/2021 15/01/2021 10246
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931700
BIST
17:071.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,52
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
17:078,1945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
17:079,9221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0110
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
17:07467,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,51
|Açılış
|: 467,57
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:07
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.812.588
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|89.648.527
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.713.393
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.620
|% -9,78
|
|NIBAS
|15,40
|9.971.056
|% -8,66
|
|EREGL
|18,95
|926.947.924
|% -2,57
|
|KRDMD
|7,06
|719.458.984
|% -0,70
|
|GARAN
|7,10
|639.883.399
|% -0,28
|
|THYAO
|11,97
|576.728.348
|% 0,34
|
|PETKM
|6,44
|554.155.216
|% -1,23
|
|YKBNK
|2,09
|278.758.940
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,06
|719.458.984
|% -0,70
|
|GWIND
|4,81
|467.646.420
|% -8,38
|
|GARAN
|7,10
|639.883.399
|% -0,28
|
|PETKM
|6,44
|554.155.216
|% -1,23
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1928
|8,1945
|% -0,13
|
|Euro
|9,9125
|9,9221
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,3684
|11,4254
|% -0,16
|
|Frank
|8,9348
|8,9886
|% -0,18
|
|Riyal
|2,1818
|2,1928
|% -0,05
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,54
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,54
|66,54
|0,67
|