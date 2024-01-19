***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Neticesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 19.12.2023Genel Kurul Tarihi 19.01.2024Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.01.2024Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARAGündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyetinin seçimi,2 - Toplantı Başkanlık Heyetine Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,6 - - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi7 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TURK İLAÇ olağanüstü genel kurul bilgilendirme dokümanı2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2-TURK İLAÇ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞI(19 Ocak 2024)Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 19 Ocak 2024 tarihinde Cuma günü saat 15:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver