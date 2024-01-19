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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.01.2024 16:09
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Neticesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.12.2023
Genel Kurul Tarihi 19.01.2024
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.01.2024
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyetinin seçimi,
2 - Toplantı Başkanlık Heyetine Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
6 - - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
7 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TURK İLAÇ olağanüstü genel kurul bilgilendirme dokümanı2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2-TURK İLAÇ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞI
(19 Ocak 2024)
Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 19 Ocak 2024 tarihinde Cuma günü saat 15:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver
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