***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
28.04.2022 10:31
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Beşeri Tıbbi Ürün
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
28/04/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
27.107.811,41 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
27.107.811,41 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı tarafında açılan Beşeri Tıbbi Ürün Alım ihalesi 27.107.811,41 TL ile Uhdemizde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024690
BIST
11:012.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 24,08
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
11:0114,8130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8317
En Düşük
14,7314
11:0115,6547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0282
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,6955
En Düşük
15,5368
11:01896,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,70
|Açılış
|: 896,21
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler11:01
|EGGUB
|251,90
|8.687.023
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|18.493.693
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|10.839.855
|% 9,97
|
|UFUK
|28,54
|531.072
|% 9,94
|
|POLHO
|3,38
|58.696.680
|% 8,68
|
|KZBGY
|62,30
|19.386.764
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,21
|212.058.117
|% -6,92
|
|BMSCH
|8,00
|18.449.495
|% -6,65
|
|THYAO
|41,30
|1.918.426.597
|% 1,98
|
|GARAN
|15,05
|1.089.422.842
|% 0,53
|
|SISE
|18,17
|558.167.571
|% 1,96
|
|AKBNK
|9,19
|451.147.477
|% 0,44
|
|EREGL
|34,16
|412.588.195
|% -0,52
|
|ALBRK
|1,21
|212.058.117
|% -6,92
|
|EKGYO
|2,69
|236.920.662
|% 2,28
|
|YKBNK
|5,03
|367.273.698
|% 1,62
|
|GARAN
|15,05
|1.089.422.842
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,16
|62.369.813
|% 5,45
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8026
|14,8130
|% 0,03
|
|Euro
|15,6401
|15,6547
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,5181
|18,6110
|% -0,01
|
|Frank
|15,2043
|15,2959
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9298
|3,9495
|% -0,15
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-2,38
|
|Altın Gr.
|895
|895
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,39
|