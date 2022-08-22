***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhalemıİhaleyi Açan TarafDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Daire Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarSerum Depo A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı100İhaleye Teklif Verme Tarihi02/08/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih19/08/2022İhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli6.052.308,48 TL + KDVİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım6.052.308,48 TL + KDVOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi DİADOL markası ile 6.052.308,48 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057466BIST