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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

22.08.2022 11:11
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhalemı
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/08/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
19/08/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
6.052.308,48 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
6.052.308,48 TL + KDV
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi DİADOL markası ile  6.052.308,48 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057466


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Cumhuriyet 6.783 6.885 -44,00  
Tam 6.813 6.866 -71,00  
Yarım 3.319 3.357 -35,00  
Çeyrek 1.665 1.678 -17,00  
Gümüş.Ons 18,95 18,97 -0,09  
Gümüş Gr. 11,00 11,03 -0,06  
B. Petrol 97,05 97,05 0,33  
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