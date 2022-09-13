***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
13.09.2022 14:43
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Tıbbi Beşeri İlaç
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Serum Depo A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/08/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/09/2022
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
17.747.266,18 TL +KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
17.747.266.18 TL + KDV
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%4
Açıklamalar
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi DİADOL markası ile 17.747.266,18 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062653
BIST
14:443.652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 3,20
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:4418,2468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2469
En Düşük
18,2119
14:4418,5778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1291
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:441.014,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.014,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:42
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|146.942.113
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.371.300
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|VAKBN
|15,66
|196.389.476
|% 9,97
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|48.499.481
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BJKAS
|6,33
|162.543.585
|% -9,83
|
|AKBNK
|18,30
|10.135.818.811
|% 4,51
|
|YKBNK
|9,54
|9.248.177.177
|% -1,55
|
|ISCTR
|12,00
|8.108.680.333
|% -4,38
|
|THYAO
|75,80
|7.546.942.810
|% 1,13
|
|EREGL
|33,32
|5.915.829.743
|% -0,24
|
|YKBNK
|9,54
|9.248.177.177
|% -1,55
|
|EKGYO
|5,27
|3.616.075.138
|% -1,50
|
|ISCTR
|12,00
|8.108.680.333
|% -4,38
|
|AKBNK
|18,30
|10.135.818.811
|% 4,51
|
|KRDMD
|16,11
|4.881.565.239
|% 5,23
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2377
|18,2486
|% 0,18
|
|Euro
|18,5708
|18,5796
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,3360
|21,4431
|% 0,49
|
|Frank
|19,1381
|19,2534
|% 0,55
|
|Riyal
|4,8406
|4,8649
|% 0,09
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,30
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.893
|21,00
|
|Tam
|6.831
|6.880
|24,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|13,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,03
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|1,33
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57KAPLM
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 67.60 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 094 adet işlem
-
14:56PKART
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 881 adet işlem
-
14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, KCHOL
-
14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 53 artarak (% 0.14 ) 3, 274
-
14:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ROYAL, ULUFA, NTHOL, OYYAT, RODRG, ICBCT, HALKB, GARAN, PAGYO