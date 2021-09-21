***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.09.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 2021/032 sayılı alınan kararı gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan Kar Dağıtım Politikası ektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964760BIST