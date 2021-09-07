***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2021 13:06
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket yöentim kurulunun 07.09.2021 tarih ve 2021/031 sayılı kararı gereği
Pekin'de yerleşik Beijing Instıtute Of Biological firması ile Birleşik Arap Emirliklerinde yerleşik G42 Pharmaceutical Manufacturing LLC Firması tarafından yürütülmekte olan Inaktive COVID 19 aşısının üretim , satış ve dağıtımı için yürütülmekte olan çalışmalarda belirlenmiş bölgeler için fill & finish tesis kurulumu anahtar teslim projeleri için başlatılacak olan görüşmelerde gerekli müzakereleri yönetmek ve yapılmakta olan görüşmeleri kurumsal bir statüye taşımak amacı ile ilgili anlaşmaları yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. .Berna SEZER ‘in yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962192
BIST
09:551.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
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1.431
En Düşük
1.431
09:558,5038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
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|Açılış
|: 8,4500
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|Önceki Kapanış
|: 8,3450
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8,5191
En Düşük
8,4540
09:5510,0678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 9,9700
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|: 486,74
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490,02
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler09:55
|YEOTK
|32,20
|16.875.762
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,35
|717.665
|% 6,15
|
|SELVA
|8,82
|1.187.260
|% 4,88
|
|BURCE
|24,60
|22.829
|% 4,50
|
|DESA
|10,30
|707.332
|% 3,94
|
|AKYHO
|2,43
|420.925
|% -4,71
|
|AKFGY
|3,45
|469.369
|% -3,09
|
|DAGI
|3,50
|292.114
|% -2,23
|
|ERSU
|3,37
|90.394
|% -2,03
|
|EDIP
|3,40
|88.907
|% -2,02
|
|ISCTR
|5,46
|286.751.328
|% 0,00
|
|SAHOL
|9,96
|149.150.722
|% 0,00
|
|HALKB
|4,67
|107.143.635
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,13
|79.571.952
|% 0,00
|
|FENER
|34,98
|77.344.224
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,46
|286.751.328
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,95
|28.141.958
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,57
|72.534.442
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,23
|57.614.683
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4981
|8,5038
|% 0,49
|
|Euro
|10,0594
|10,0678
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,6664
|11,7249
|% 0,44
|
|Frank
|9,1990
|9,2544
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2588
|2,2701
|% 0,44
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,99
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|0,19
|