***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yöentim kurulunun 07.09.2021 tarih ve 2021/031 sayılı kararı gereğiPekin'de yerleşik Beijing Instıtute Of Biological firması ile Birleşik Arap Emirliklerinde yerleşik G42 Pharmaceutical Manufacturing LLC Firması tarafından yürütülmekte olan Inaktive COVID 19 aşısının üretim , satış ve dağıtımı için yürütülmekte olan çalışmalarda belirlenmiş bölgeler için fill & finish tesis kurulumu anahtar teslim projeleri için başlatılacak olan görüşmelerde gerekli müzakereleri yönetmek ve yapılmakta olan görüşmeleri kurumsal bir statüye taşımak amacı ile ilgili anlaşmaları yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. .Berna SEZER ‘in yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962192BIST