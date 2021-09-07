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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.09.2021 13:06



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket yöentim kurulunun 07.09.2021 tarih ve 2021/031 sayılı kararı gereği
Pekin'de yerleşik Beijing Instıtute Of Biological firması ile Birleşik Arap Emirliklerinde yerleşik G42 Pharmaceutical Manufacturing LLC Firması tarafından yürütülmekte olan  Inaktive COVID 19 aşısının üretim  , satış ve dağıtımı için yürütülmekte  olan çalışmalarda   belirlenmiş bölgeler için  fill & finish tesis kurulumu anahtar teslim projeleri için başlatılacak olan görüşmelerde gerekli müzakereleri yönetmek ve yapılmakta olan görüşmeleri kurumsal bir statüye taşımak amacı ile ilgili anlaşmaları yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi  ve  Genel Müdür Yardımcısı  Sn. .Berna SEZER ‘in yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962192


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Çeyrek 777 795 4,40  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 -0,07  
Gümüş Gr. 6,53 6,53 0,01  
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