***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKalsiyum Glukonat Monohidrat ve Kalsiyum Levulinat Dihidrat etkin maddelerini içeren ve enjeksiyonluk çözelti olarak ampul farmasötik formuna sahip kalsiyum eksikliğinde görülen hastalıkların tedavisinde (hipoparatirodizm, tetani..vb.) kullanılan ilgili ilacımız ruhsat başvuru onayıalmıştır.Kamoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965904BIST