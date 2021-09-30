***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 16:45
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalsiyum Glukonat Monohidrat ve Kalsiyum Levulinat Dihidrat etkin maddelerini içeren ve enjeksiyonluk çözelti olarak ampul farmasötik formuna sahip kalsiyum eksikliğinde görülen hastalıkların tedavisinde (hipoparatirodizm, tetani..vb.) kullanılan ilgili ilacımız ruhsat başvuru onayıalmıştır.
Kamoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965904
BIST
17:071.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,79
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.386
17:078,8782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0388
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8616
17:0710,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0593
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2780
17:07498,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,31
|Açılış
|: 498,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
498,57
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:07
|VBTYZ
|20,74
|53.634.043
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|26.960.281
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.123.742
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|DGATE
|13,36
|18.437.838
|% 8,53
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.348.350
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.213.836
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,50
|6.307.163
|% -7,98
|
|GARFA
|12,08
|4.410.953
|% -6,86
|
|GARAN
|9,18
|1.634.290.423
|% 1,32
|
|THYAO
|13,98
|891.516.692
|% 1,45
|
|TUPRS
|114,80
|803.069.129
|% 1,86
|
|SISE
|8,25
|745.701.218
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,33
|649.830.834
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,39
|548.545.055
|% 0,84
|
|GARAN
|9,18
|1.634.290.423
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,33
|649.830.834
|% 1,72
|
|SISE
|8,25
|745.701.218
|% 0,98
|
|KRDMD
|6,43
|557.576.461
|% 1,90
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8756
|8,8782
|% -0,44
|
|Euro
|10,2878
|10,2964
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9329
|11,9927
|% 0,02
|
|Frank
|9,4553
|9,5123
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3601
|2,3720
|% -0,37
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|20,99
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,31
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|21,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|27,26
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|13,19
|
|Çeyrek
|796
|814
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,08
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|-1,23
|
Seans Raporu
17:07
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17:21
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BOBET, YEOTK, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında