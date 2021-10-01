***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 14:55
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rusya menşeili Gamaleya araştırma enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik Light" aşısı Acil Kullanım Onayı için yapılan başvuru neticesinde Yüksek Öncelik onay değerleme Birimine başvuru yapılmıştır .
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966066
BIST
16:141.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.406
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1.406
En Düşük
1.395
16:148,8482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
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|Açılış
|: 8,8330
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|Önceki Kapanış
|: 8,8600
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En Düşük
8,8207
16:1410,2721
En Yüksek
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16:14499,73
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|Açılış
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502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler16:14
|GARFA
|12,87
|4.534.152
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|144.711.827
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.144.302
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|293.892.495
|% -9,96
|
|YEOTK
|69,45
|58.568.138
|% -9,92
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,45
|2.408.058
|% -7,51
|
|OYLUM
|8,75
|35.385.045
|% -6,32
|
|GARAN
|9,26
|983.027.638
|% 0,22
|
|MAREN
|9,04
|804.987.681
|% 8,78
|
|SISE
|8,26
|698.784.944
|% 0,85
|
|THYAO
|13,96
|643.978.612
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,39
|438.524.421
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|438.524.421
|% -0,83
|
|GARAN
|9,26
|983.027.638
|% 0,22
|
|ODAS
|1,38
|134.956.966
|% 0,73
|
|MAREN
|9,04
|804.987.681
|% 8,78
|
|SISE
|8,26
|698.784.944
|% 0,85
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8441
|8,8482
|% -0,45
|
|Euro
|10,2661
|10,2721
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9502
|12,0102
|% 0,16
|
|Frank
|9,4856
|9,5427
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3516
|2,3634
|% -0,38
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.758
|1.758
|1,16
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|4,19
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|2,03
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,03
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|-0,45
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