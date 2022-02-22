***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2022 10:52
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. 22.02.2022 tarihli Yönetim kurulu toplantısında Nijer ve Senegal'de Beslenme Serumu Üretim tesisi kurulması kararı alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003396
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|ODAS
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|847
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|5.737
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|58,07
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