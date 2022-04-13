***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 17:10
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız Türk ilaç Ve Serum Sanayi A.Ş ve LG Chem Kore Firması arasında yapılmış olan tek yetkili temsilci ve tedarik anlaşmasına istinaden yüksek öncelik başvurusunda bulunulmuş olan Rekombinant Hepatit B Yüzey Antijenini içeren "HepBTurk Pediyatrik 10 mcg/0,5 mL I.M. Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Flakon" adlı ürünümüzün ruhsat kesimi için gerekli tüm süreçleri tamamlanmıştır .
lgili ürün Ulusal Aşı Takvimi Bağışıklık Programında yer almakta olup, Hepatit B virüsünün bilinen alt tiplerinin neden olduğu enfeksiyona karşı uygulanmaktadır.
Söz konusu aşı T.C Sağlık Bakanlığı aşılama programının temel ihtiyacı olmasının yanısıra ihracat için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır .
Kamuoyunun bilgisine sunarız .
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020107
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
18:0514,5973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,9064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0960
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9064
En Düşük
15,7820
18:05928,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,13
|Açılış
|: 928,07
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|3,52
|1.405.765
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|1.959.893.436
|% 9,99
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.826.445
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.460.780
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.803.685
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|7.256.207
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|284.006.667
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|375.069.519
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|1.284.860
|% -9,09
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% -0,70
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,52
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 8,42
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5888
|14,5922
|% -0,04
|
|Euro
|15,8754
|15,9058
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,9709
|19,0661
|% 0,36
|
|Frank
|15,5488
|15,6425
|% -0,14
|
|Riyal
|3,8795
|3,8990
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|11,43
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,36
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,72
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,16
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,05
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
-
17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
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17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem