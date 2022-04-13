***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız Türk ilaç Ve Serum Sanayi A.Ş ve LG Chem Kore Firması arasında yapılmış olan tek yetkili temsilci ve tedarik anlaşmasına istinaden yüksek öncelik başvurusunda bulunulmuş olan Rekombinant Hepatit B Yüzey Antijenini içeren "HepBTurk Pediyatrik 10 mcg/0,5 mL I.M. Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Flakon" adlı ürünümüzün ruhsat kesimi için gerekli tüm süreçleri tamamlanmıştır .lgili ürün Ulusal Aşı Takvimi Bağışıklık Programında yer almakta olup, Hepatit B virüsünün bilinen alt tiplerinin neden olduğu enfeksiyona karşı uygulanmaktadır.Söz konusu aşı T.C Sağlık Bakanlığı aşılama programının temel ihtiyacı olmasının yanısıra ihracat için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır .Kamuoyunun bilgisine sunarız .Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020107BIST